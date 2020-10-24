Tokat'ta sonbahar güzelliği

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarla bezenen ağaçlık alanlarda ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.
Almus ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Çamköyü Yaylası´nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada bu günlerde seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-24 10:01:10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.