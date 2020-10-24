Sonbaharın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonları eşsiz doğa manzaraları oluşturdu.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çamköyde sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonları eşsiz doğa manzaraları oluşturuyor. Tokat'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Çamköyü yazkış doğal güzellikleri ile insanları cezbediyor. Çam ormanlarının bulunduğu yüksek tepeler son baharda kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturuyor. Çam ormanlarının çok yoğun oluşundan ötürü Çamköy adını alan köy yayla evleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Foto safari tutkunları, doğa sevenleri bekleyen köyde sonbahar mevsimi drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.