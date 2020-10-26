Tokat’ta pandemi kuralların uymayanlara ceza yağdı

Tokat’ta korona virüs denetimleri kapsamında yapılan uygulamada 21 kişiye 21 bin 800 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Tokat il merkezi ve ilçelerde korona virüs (Covid19) denetimleri gerçekleştirildi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. 7 gün 7 konu denetim parolası le yapılan denetimlere toplam 252 ekip, 1113 personel katıldı. Denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1 şahsa 3 bin 180 lira, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit 11 şahsa 9 bin 900 lira, maske takmadığı tespit edilen 9 şahsa ise 8 bin 100 lira olmak üzere toplam 21 kişiye 21 bin 800 lira idari par cezası uygulandı.

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