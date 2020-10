Doğası ile hayran bırakan gölde kano keyfi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğası ile hayran bırakan gölde kanoya binenler tabiatla içi içe farklı bir keyif yaşadı.

Erbaa Belediyesi tarafından bin 300 rakımlı Düden gölüne ‘Adım adım doğaya’ sloganıyla kamp etkinliği düzenledi. Gölde kanolarla gezilerin düzenlendiği etkinlikte gece kamp çadırları kuruldu. Geceyi çadırlarda geçiren katılımcılar sabah Düden gölünün çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlik sonunda ise Düden gölü çevresinde bırakılan çöpler toplandı. Toplanan çöplerle etkinlik alanının ortasına doğa yazıp hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Düden gölünün Erbaa’nın müstesna yerlerinden biri olduğunu kaydeden Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, yazkış gölün ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.



Doğa ile iç içe kano keyfi

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise doğa ile iç içe farklı bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Düden gölümüz eşsiz bir doğaya sahip. İki gün burada kaldık. Gece kamp ateşi etrafında oturuldu. Gündüz kanoya bindik, ormanın içerisinde yürüyüş yaptık. İleride yapılacak çalışmalarla alakalı da gece bütün kulüp üyeleri toplanıp bir çalıştay havasında önümüzdeki süreçte neler yapılabilir bu konuşuldu. O anlamda bize katılan ve bizimle beraber olan bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyoruz. En sonunda bir sosyal mesaj olsun, doğamız daha güzel daha temiz kalsın diye bütün kulüp üyeleriyle beraber atılan çöpleri topladık. Doğayı seven, kano etkinliğini seven suyu seven herkesi de Düden’e Erbaa’ya bekliyoruz" dedi.

Doğasıyla dikkat çeken gölde düzenlenen etkinliğe Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü, Doğa Yürüyüş Kulübü ve vatandaşlar katıldı.

