6 ruhsatsız silah ele geçirildi

Tokat'ta silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 74 adet fişek ve 1 pala ele geçirildi.
Olayla ilgili B.G, B.E, E.O.E ve Ö.E isimli 4 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.