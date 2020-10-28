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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 365 bin ton domates üretimi

DHA

Tokat'ta 365 bin ton domates üretimi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TÜRKİYE'nin domates ihtiyacının yüzde 4'lük kısmını karşılayan Tokat'ta bu yıl 365 bin domates üretimi yapıldı. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, üretilen 365 bin ton domatesin yüzde 90'ının 54 ile gönderildiğini söyledi.
Türkiye'deki toplam domates üretiminin yüzde 4'ünü gerçekleştiren Tokat'ta domates hasadı son buldu. 2020 yılında toplam 365 bin ton üretimi yapılan domatesin yüzde 90'ı, 54 ile gönderildi. 2021 yılında yapılacak ekimlerle birlikte domates üretiminin daha da artırılması hedefleniyor. 
Tokat'ta 120 bin dekar alanda sebze ekimi, 50 bin dekarda ise domates üretimi yapıldığını ifade eden Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, "2020 yılında ilimizde 50 bin dekar alanda domates üretimi yapıldı. Bunun 43 bin dekarında sofralık domates, 7 bin dekarında ise salçalık domates üretildi. İlimizde bu yıl yaklaşık olarak 365 bin ton domates üretimi yapıldı. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere toplam 54 ile ilimizden domates gönderilmekte, yani üretilen domateslerin yüzde 90'ı il dışında tüketilmektedir. Yüzde 10'u da kendi ilimizde tüketilmektedir. Salçalık domates olarak da 3 ülkeye ihracat yapılıyor" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-28 11:52:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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