Otomobil tarlaya savruldu: 7 yaralı

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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde tarlaya savrulan otomobilin içerisinde 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Kazada Yeşilyurt’tan Sulusaray ilçesi istikametine gitmekte olan D.A. yönetimindeki 60 ABN 226 plakalı Tofaş marka otomobil Kaymet Pınarı mevkiinde yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine giden Yeşilyurt ilçe kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt kazayla ilgili bilgi aldı. Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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