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Çobanın testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

DHA

Çobanın testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Artova ilçesine bağlı Mertekli köyü, çobanın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. 
Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-10-29 17:10:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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