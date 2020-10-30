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Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

DHA

Klasik otomobilleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta  klasik araba tutkunları düzenledikleri etkinlikle kent sokaklarında Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Kent merkezinde rengarenk klasik araçları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan vatandaşlar Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanında sona eren etkilikte konvoyda bulunan beyaz renkteki Türk bayraklarıyla süslenmiş ve plakalığında Cumhuriyet yazan klasik otomobil en çok ilgiyi çekti.
Grup adına açıklama yapan İlker Kanyon, "Klasik otomobil kulübü olarak zor mücadelelerden gelmiş millet olarak, Kurtuluş savaşı yaşamışız, Milli Mücadele yaşamış ve sonunda Cumhuriyeti kurmuşuz şehit ve gazilerimizin sayesinde biz buna kulüp olarak ufak bir destek vermek istedik. Klasik otomobil olduğu için diğer araçlara benzemiyor. Herkesin filmlerden ve dizilerden görmüş olduğu araçlar çok büyük bir heyecan oluşturuyor" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-30 00:23:06

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