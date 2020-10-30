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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajın suyu çekilince, kayalığa yürüyerek gidilmeye başlandı

DHA

Barajın suyu çekilince, kayalığa yürüyerek gidilmeye başlandı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Almus ilçesinde 54 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda su seviyesi, gözle görülür derecede düştü. Suların çekilmesiyle daha önce insanların tekneyle gidebildiği kayalık, kıyıdan yürüyerek gidilebilir hale geldi.
Almus Barajı'nda, suyun kıyıdan yaklaşık 120 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen ve kıyıya 60 metre mesafedeki 'Malkayası' adı verilen kayalık alan, yürüyerek gidilebilir hale geldi. Üzerinde bir bayrak direği ve Türk bayrağı bulunan kayalığın su dışında kalmasıyla birlikte çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı. 
Normalde kayalığın sular altında olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Murat Hızar, "Bu tepe ortaya çıktı ama bu gördüğünüz yerler sular altındaydı. Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş. Ailemle gezmeye geldim. Buradaki güzelliği de görünce bizde anı olarak kalsın diye fotoğraf çektirdik" dedi. 
Almus Baraj gölüne balık tutmaya gelen Beytullah Alkan ise, "Her yıl bu zamanlar sular çekiliyordu ama bu kadar çekilmiyordu. Geçen yıllara göre 6-10 metre daha fazla çekildi. Suların çekilmesi canlıların yaşam alanları için sıkıntı. Bu yıl havalar sıcak gitti. Onun etkisi olabilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-10-30 10:21:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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