Tokatlı esnaflardan Fransız mallarına boykot

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot çağrısına Tokatlı esnaflar destek verdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sanayi esnafları Fransız malları ve ürünlerine karşı boykot başlattı. Fransa'da İslam karşıtlığı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin kamu binalarında gösterilmesine karşı boykot yapan esnaflar, Fransız ürünlerinin satım ve alımını durdurdu. Esnaflar iş yerlerinin camlarına “Fransız ürünleri satışları durdurulmuştur” yazıları astı. Sanayi esnaflarından Bülent Arslan, işyerindeki Fransız malı ürünlerin satışı, alımı ve servis hizmetlerini durdurduklarını belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam ülkelerine yapmış olduğu hakaretlerden dolayı kendisini kınıyorum. Bu davranışından dolayı iş yerimde Fransız ürünlerin alım ve satımını durdurdum” dedi. Yedek parça satışı yapan esnaflardan Ahmet Karaca da iş yerinde Fransız mallarını alım satımını durduklarını , Fransa Cumhurbaşkanını kınadıklarını söyledi.

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