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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta iki binada çökme riski, evlerine girmeye korkuyorlar

İHA

Tokat’ta iki binada çökme riski, evlerine girmeye korkuyorlar

Tokat’ta bir inşaatın temelinde meydana gelen çökme nedeniyle, iki bina sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Tokat'ta Yazıcıoğlu Mahallesinde bulunan konutlarda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel kazısı yapıldı. Kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaat alanın yanında bulunan 3’er katlı 2 binada yaşayanların bir kısmı yaşadıkları korku nedeniyle evlerini boşalttı. Tokat Belediyesi tarafından inşaat alanı mühürlendi. AFAD ekipleri binalarda inceleme yaptı.

"Evimize giriyoruz ama can güvenliğimiz yok"
Bina sakinlerinden Kebire Ay (69), inşaatta çalışma yapıldığı sırada evlerinin sallandığını ileri sürerek, “Evimize giriyoruz ama can güvenliğimiz yok. Dozer çalıştığı zaman evlerimizde sarsıntı meydana geliyor. Geçtiğimiz gece deprem oluyor sandım. Geceleri uyuyamıyorum. Binada oturan iki kişi kaldık. Taşınmaya gücümüz yok” dedi.

"İnşaat belediye tarafından durduruldu"
Müteahhit Halil İbrahim Akgül, kentsel dönüşüm yaptıkları inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Heyelan tehlikesi nedeni ile evlerinden kiraya çıkmak isteyenlere kira yardımı yaptığını belirten Akgül, ”Heyelan sırasında rabbime şükürler olsun kimseye bir şey olmadı. İnşaat belediye tarafından durduruldu. Riskli olan binaların da yıkılarak kot seviyesinin düşmesi gerekiyor. O bina sahipleri ile de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
Kentsel dönüşümle riskli binaların yıkılarak daha güzel yapmak için çalıştıklarını ifade eden Akgül, “Bu çevredeki riskli binalar kentsel dönüşüme girene kadar ayda 800 lira kira yardımı yapmayı taahhüt ettim. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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