Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesinde, devlet hastanesinde idari personel olan Murat Öndeş (53), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Turhal Devlet Hastanesi´nde idari personel olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Öndeş, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olduğu öğrenilen Öndeş, 19 yıldır çalıştığı Turhal Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. 2 gün sonra Tokat Devlet Hastanesi´ne sevk edilen Öndeş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Murat Öndeş, Turhal Şehir Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-11-03 15:35:49
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