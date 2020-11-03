Şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT´ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü Kamil Köybaşı (35) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde yaşandı. Şehit Polis Birol Yavuz Caddesinde plakasız motosikletiyle ilerleyen Kamil Köybaşı şehir mezarlığı yakınlarında motosikletinin kontrolünü kaybetti. İlçe şehitliğinin bahçe duvarına çarpan Köybaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Köybaşı ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-11-03 23:27:23
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