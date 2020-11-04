Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” Projesi ile güçlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” Projesi ile güçlenecek

İHA

Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” Projesi ile güçlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), TR83 Bölgesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümüyle uygulanmaya devam ediyor.
SOGEP kapsamında 2020 yılında TR83 Bölgesinde altı (6) proje destek almaya hak kazandı. Bu projelerden Tokat’ta uygulanacak “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” projesi, 2 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen sözleşme imza töreni ile başlamış oldu.
1,6 Milyon TL bütçeli “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” projesinin sözleşme imza töreni Tokat Valiliği Toplantı Salonunda, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ile OKA Genel Sekreter V. İ. Ethem Şahin arasında, OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve Uzman Hayrul Şen’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Kadın Girişimciliği ve İstihdamı Artırılacak
Başvuru sahibi olarak Tokat İl Özel İdaresi tarafından uygulanacak “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” projesi ile Tokat ili merkezinde ve tüm ilçelerinde kurulan kadın kooperatiflerine kooperatifçilik, stratejik planlama ve iletişim, finansal yönetim ve muhasebe, pazarlama ve markalaşma, eticarete giriş ve mikro ihracat, güvenli gıda üretim teknikleri eğitimleri verilecek. Eğitimlerin yanı sıra kooperatiflerin atölyeleri için ihtiyaç duydukları makine ve teçhizat temin edilecek.
Kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, nitelikli ve üretken kadınların desteklenmesi hedeflenen proje sayesinde kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına, ortak iş yapma kültürünün yerleşmesine ve kooperatiflerin bir araya gelerek kümelenmesine katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
YEREL HABERLER Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü ...
Şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
Biber gazlı soygun kamerada
YEREL HABERLER Biber gazlı soygun kamerada
Kuyumcuya biber gazı sıkıp, 2 bilezik alarak kaçtı, bozdururken yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuya biber gazı sıkıp, 2 bilezik alarak kaçtı, ...
Tokat’ta iki binada çökme riski, evlerine girmeye korkuyorlar
YEREL HABERLER Tokat’ta iki binada çökme riski, evlerine girmeye ...
Başkan Eroğlu’nun acı günü
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’nun acı günü
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
YEREL HABERLER Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu
Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X