Tokat'ta 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları başladı



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ın en eski mescitlerinden olan ve Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Tokat-Sivas karayolunun 35'nci kilometresinde yer alan ve 1200 yılında yapıldığı bilinen Selçuklu eseri olan Büğdüz Mescidi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Restorasyon çalışmaları sonrasında mescit aslına uygun olarak hizmet verecek.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Büğdüz, 24 Türk boyundan bir tanesidir. Bu eserimiz ağlayan eserlerimizden bir tanesi idi. Toprak altında yok olmak üzere idi. Bir sonraki nesile sağlıklı aktara bilmek için restorasyona başladık. 2021 yılının sonlarında doğru bitirmeyi planlıyoruz. Tekrar mescit olarak da kullanıma açılacaktır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-11-04 14:06:53



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