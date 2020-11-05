Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü

DHA

Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, daha önce gömlek üretimi yapan tekstil fabrikası, talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti. Firma; ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ayda 1 milyon ameliyat önlüğü gönderiyor.
Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, gelen talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti. Firma, şimdilerde ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa'ya ayda 1 milyon ameliyat önlüğü gönderiyor.
`İNŞALLAH KENDİ İŞİMİZE DÖNERİZ´         
Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını belirten işletme sahibi evli ve 3 çocuk babası Sami Ülkü (48), "Fabrikamızda erkek gömleği üretiyorduk. Koronavirüsten sonra 3'üncü aydan itibaren maske, tulum ve önlük üretimine devam ettik. Bir dönem ise ceset torbası üretimi yaptık. Şu anda ise medikal ürünler üzerine üretim yapıyoruz. Şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Aylık 1 milyona yakın ameliyat önlüğü gönderiyoruz. En kısa zamanda asıl işimize dönmeyi istiyoruz. Bizim gömlek işimizde istikrar var. Ama medikal ürünlerinde istikrar yok. Siparişlerimiz var. Pandemi devam etiği sürece siparişlerimiz devam eder. İnşallah en kısa zamanda bu salgın son bulur, bizler de kendi işimize döneriz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-11-05 11:46:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
Baba ile oğlu bir gün arayla korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Baba ile oğlu bir gün arayla korona virüse yenik ...
Tokat'ta 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tokat'ta 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları ...
Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli “Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü” Projesi ile güçlenecek
YEREL HABERLER Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli “Kadının Gücü, ...
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
YEREL HABERLER Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü ...
Şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
Biber gazlı soygun kamerada
YEREL HABERLER Biber gazlı soygun kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X