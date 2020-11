Dünya'da bin 65 Türkiye'de 18. sırada

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türkiye’de bir ilk olarak her yıl bin öğrencinin altı ay boyunca istihdama yönelik olarak kariyer geliştirme merkezilerinde eğitimini hedeflediklerini kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Merkezi (KARMER) tarafından "Kariyer Merkezlerinin Geleceği” çalıştayı açılış programı yapıldı Karadeniz bölgesi üniversiteleri kariyer merkezi yöneticilerinin katılım gösterdiği çalıştayın açılış konuşmasını KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan yaptı. Bozdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitenin US News Dünya sıralamasında 1065, Asya sıralamasında 278, Türkiye sıralamasında 18. sırada yer aldığını söyledi.



Öğrencilere istihdamına yönelik kariyer eğitimi verilecek

YÖK tarafından düzenlenen “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” projesi hakkında bilgiler aktaran Rektör Şahin, “Türkiye’de bir ilk olarak her yıl bin öğrencinin altı ay boyunca istihdama yönelik olarak kariyer geliştirme merkezilerinde eğitimini hedefliyoruz. Bunun bir tarafında işverenler olacak. Bu anlamda TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Hisarcıklıoğlu özel sektörün ihtiyaçları ve destekleri noktasında yardımcı olacaklar. YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç da YÖK’ün bu projesinde üniversitemizin pilot üniversite olmasını desteklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşmelerimizi yaptık. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer de bize destek vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitimlere hem katkı sağlayacak hem de belgelerimiz milli eğitim onaylı olacak. Dolayısıyla bir tarafta üniversite diğer tarafta işveren, YÖK ve MEB olmak üzere Üniversitemiz inşallah birkaç ay içerisinde bu projeyi hayata geçirecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayı gerçekleştirmek üzere katılımcılar ile birlikte kariyer merkezine geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.