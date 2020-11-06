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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat, 2 yılda zenginleşecek

İHA

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'a 2 yıl içinde 200 tane Zenginleştirilmiş Kütüphane (zkütüphane) kazandıracaklarını söyledi.

Tokat, 2 yılda zenginleşecek

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane Zenginleştirilmiş Kütüphane (zkütüphane) kazandıracaklarını söyledi.
Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen Kitap Tokat kapsamında 20202021 okuma kültürü 1. ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Okullar kampüsünde bulunan ZKütüphanede düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ta eğitim camiası ve velilerin desteği ile yürütülen Kitap Tokat projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kitap Tokat projesinin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Her çocuğun kitap okumasını, güzel kitap okumasını istemiştik. Kitap Tokat, toplumun bütün kesimlerinin sahip çıktığı bir proje oldu.” dedi.
“Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane ZKütüphane kazandıracağız”
Vali Balcı, 70’e yakın okula ZKütüphane kazandırıldığını belirterek, “Hatta yeni yaptığımız okulların projelerine de ZKütüphane koyduk. Ayrıca güçlendirme yaptırdığımız okulların da ZKütüphanesi olacak. Bundan sonra yapılan her okulda kütüphane olacak. Bunu çok önemsiyorum. Amacımız anaokulları dahil olmak üzere ZKütüphanesi olmayan okul kalmaması. Tokat’a 2 yıl içinde 200 tane ZKütüphane kazandıracağız. Türkiye’de Tokat, öğrenci başına düşen sayı anlamında, zenginleştirilmiş kütüphanede bir numaralı il olacak” diye konuştu.
Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasının ardından, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde en fazla kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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