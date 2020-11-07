Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'

DHA

Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'


Fatih YILMAZİbrahim UĞURHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinden oluşan, teröristlerin korkulu rüyası `Boralar´ın yayla evinde saklanan iki teröristi etkisiz hale getirdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.
Türkiye genelinde ve Suriye'de pek çok terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası `Boralar´, zorlu görevlere gerçeği aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor. Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşılardan oluşan Boralar timi, her an göreve hazır bekliyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), `Boralar" timinin tatbikatını özel olarak görüntüledi. Senaryo gereği, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, Kesikkaya mevkisinde yayla evinde 2 terörist olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristleri etkisiz hale getirmek için titizlikle hazırlanan Boralar'a keşif ve gözetleme için İnsansız Hava Aracı (İHA) da havadan destek verdi. Aselsan'ın ürettiği dronsavarın da kullanıldığı tatbikatta, komandolar baskın yapacakları evin çevresine sızıp bölgeyi kontrol altına aldı. Komandoların operasyon bölgesine intikalinde, sinyal kesici zırhlı kirpi aracı ve arama tarama köpeği ile yolda el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapıldı. Yayla evinin çevresinde tedbirleri alan tim, evin kapısını kırarak yaptığı baskında iki teröristi sağ olarak ele geçirdi. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin titiz çalışması dikkati çekti.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZİbrahim UĞURHalil İbrahim YEL
2020-11-07 09:49:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerinin yandığını gören Hazal, baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Evlerinin yandığını gören Hazal, baygınlık geçirdi
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
YEREL HABERLER Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Dünya'da bin 65 Türkiye'de 18. sırada
YEREL HABERLER Dünya'da bin 65 Türkiye'de 18. sırada
Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
YEREL HABERLER Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Niksar’da alt yapıya Avrupa standardı
YEREL HABERLER Niksar’da alt yapıya Avrupa standardı
Tokatlı 305 çiftçiye 26 bin 352 küçükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Tokatlı 305 çiftçiye 26 bin 352 küçükbaş hayvan ...
300 kilo ile başladı siparişleri yetiştiremiyor
YEREL HABERLER 300 kilo ile başladı siparişleri yetiştiremiyor
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
YEREL HABERLER Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X