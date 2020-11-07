Kara yolunda eşsiz sonbahar manzarası

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TokatTurhal kara yolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturuyor. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar dikkatleri çekiyor. Araçları ile yoldan geçen vatandaşlar ender karşılaşılan manzarayı izleme imkanı buluyor.

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