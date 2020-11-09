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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta bin yıllık sanatın son temsilcisi

İHA

Tokat'ta bin yıllık sanatın son temsilcisi

Tokat’taki bin yıllık sanatın son temsilcisi Ömür Ozfalay, çini sanatını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.
20. yüzyılın başına kadar seramik üretiminin devam ettiği Tokat, Anadolu’nun önemli seramik merkezleri arasında yer alıyordu. İznik, Kütahya ve Çanakkale gibi seramik merkezi olan Tokat’ta zamanla bu sanat unutulmaya yüz tuttu. Kentte hobi olarak çini mesleğine ilgi duyan Ömür Özfalay (34), bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Türk çini sanatı canlandırmak için harekete geçti. Tarihi Yüksek Kahvenin giriş katında atölye kuran Özfalay, çini sanatına ilgi duyanlara kapılarını açtı. Tokat'ta, 20. yüzyıla kadar devam eden çiniciliğin zamanla kaybolmuş olduğunu ifade eden Özfalay, mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyledi. Tarihi mekandaki atölyesinde koleksiyonluk çini üretimi yaptığını belirten Özfalay, “Kendimize özgü motiflerimiz ve çizgilerimiz mevcut. Ticari anlamda 2,5 yıldır çini sanatı ile ilgileniyorum. Toplamda 8 yıllık bir geçmişim var. Ortalama 100’e yakın kişiye kurs verdim” dedi.

Tokat'ta çini sanatının canlanması için çalışıyor
Tokat’ın tekrar Kütahya, İznik, Çanakkale gibi üretim merkezi olabilmesi için çalıştığını beliren Özfalay, “Çini sanatının genel anlamda seramik sanatının bir iş kolu haline gelmesi tekrar yaşatılıp Tokat’ta bu işin çoğalması için bu anlamda çalışan tek kişiyim” diye konuştu. Pandemi öncesinde İngiltere, Sudi Arabistan ve Dubai’ye ürün gönderdiklerini belirten Özfalay, yurt içinde de Kapadokya, Antalya, Alanya ile İstanbul’a özel ürünlerini gönderdikleri şubelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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