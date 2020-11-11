770 yıllık Selçuklu eseri köprünün taşları ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

770 yıllık Selçuklu eseri köprünün taşları ortaya çıktı

DHA

770 yıllık Selçuklu eseri köprünün taşları ortaya çıktı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Yeşilırmak üzerinde bulunan 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce başlatılan restorasyon çalışmasıyla üzerine dökülen asfaltın kazılması sonucu eski döşeme taşları ortaya çıktı.
Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü Hıdırlık Köprüsü, 1250 yılında Selçuklular döneminde yapıldı. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfaltın kazınarak eski haline dönüştürülmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce çalışma başlatıldı. Yapılan restorasyon çalışmalarında asfaltın kazınmasıyla köprünün döşeme taşları ortaya çıktı.
'TARİHİN İZLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ'
Köprüde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat´ta her adımınızda tarihin izlerinin görebilirsiniz. Tokat şehrimiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en nadide iller arasında yer alıyor. Tokat Belediyesi olarak bizler, bir yandan şehrimizin altyapısına, yollarına, asfaltına kısaca temel belediyecilik hizmetlerine yönelik köklü çözümler üretirken bir yandan da bu şehrin tanıtımını sağlamak, tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İşte bunlardan biri de Hıdırlık Köprümüzdür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-11-11 15:19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siyasal'ı bitirdi gazozcu oldu
YEREL HABERLER Siyasal'ı bitirdi gazozcu oldu
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
YEREL HABERLER Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Tokat'ta 4 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tokat'ta 4 bin fidan toprakla buluştu
Bu araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Bu araçtan sağ çıktılar
Tokat’ta “Şuşa” kutlaması
YEREL HABERLER Tokat’ta “Şuşa” kutlaması
MHP’li Bulut: “Tarımsal destekler Tokat’ı harekete geçirir”
YEREL HABERLER MHP’li Bulut: “Tarımsal destekler Tokat’ı harekete ...
Başkan Özcan, şampiyon güreşçileri altın ile ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, şampiyon güreşçileri altın ile ...
İnşaat işçilerinden Ata’ya saygı
YEREL HABERLER İnşaat işçilerinden Ata’ya saygı
Tokat'ta, Atatürk özlemle anıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta, Atatürk özlemle anıldı
Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı
Tokat'ta bin yıllık sanatın son temsilcisi
YEREL HABERLER Tokat'ta bin yıllık sanatın son temsilcisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X