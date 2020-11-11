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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta 4 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Tokat’ta 4 bin fidan toprakla buluştu

Tokat’ta, Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikme etkinliği çerçevesinde 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde “Geleceğe Nefes Ol” ağaçlandırma projesi kapsamında 81 ilde 922 fidanlar toprakla buluşturuldu. Tokat’ta da Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen etkinlikte 3 hektar sahaya 2 bin tüplü toros sediri, bin tüplü karaçam, 6 yüz badem, 100 ceviz, 200 ıhlamur, 100 dut olmak üzere toplam 4 bin fidan dikildi. Törende Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ ve Fidanlık Şefi Salih Eraydın konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Özel İdare ve Orman Teşkilatının gücünü birleştirerek 2,5 milyon meyve fidanı projesini oluşturduklarını hatırlattı. Tokat’ta, cevizden bademe, kirazından vişneye kadar meyce ağaçlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Vali Balcı, “Üretime katkısı olması amacıyla da kızılcık, kuşburnu, ahlat, ıhlamur gibi türlerden de 1 milyon fidan yetiştireceğiz. İl Özel İdaresi, Orman Teşkilatı kaynaklarını, devletin imkanlarını kullanacağız. Tokat’taki topraklarımız inşallah bu güzel imkanlarla buluşmuş olacak. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mustafa Neçati Sepetçioğlu’nun dediği gibi ‘Bu memleketi sevmek dağlarıyla, tepeleriyle, ırmaklarıyla, ovalarıyla değil, aynı zamanda türküleriyle, şarkılarıyla sevmektir.’ Tokat’ta ormanları da ağacı da seviyoruz. Ağacı seveni seviyoruz, doğayı seviyoruz, ormanları koruyacağız ve bunlara daha da önem vereceğiz. Tokat’ın ormanları da çok güzel, sonbaharda daha güzel, gezmenizi tavsiye ederim.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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