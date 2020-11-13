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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden kaybettiği annesin eşyalarıyla sergi açtı

DHA

Kanserden kaybettiği annesin eşyalarıyla sergi açtı


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ta, 2 ay önce annesi Necibe Yeşilırmak'ı (61) pankreas kanserinden kaybeden Aynur Yeşilırmak (28), kişisel eşyalarıyla 'Annem ve ardındaki sessizlik' isimli sergi açtı. Necibe Yeşilırmak'ın tedavi sürecinde yazdığı duygusal notlar da sergide yer aldı.
Zile Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde sosyal hizmetler personeli olarak çalışan Aynur Yeşilırmak, pankreas kanseri olan annesi Necibe Yeşilırmak'ı 7 aylık tedavi sonrası 2 ay önce kaybetti. Pankreas farkındalık ayına dikkat çekmek isteyen Yeşilırmak, Zile Belediyesi Kültür ve Sanatevi Konağı'nda annesinin kişisel eşyalarından oluşan sergi açarak, geliri Psiko-Onkologlar Derneği'ne bağışlanmak üzere bazılarını satışa çıkardı. Tedavi sürecinde kullandıkları eşyalarında yer aldığı sergide, Necibe Yeşilırmak'ın yazdığı notlar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. Patiklerin üzerinde yer alan 'Üşüyorum, çok üşüyorum kızım. Isınamıyorum' yazılı not, sergiyi gezenleri duygulandırdı.
'TEDAVİ SÜRECİNDE ALDIĞIMIZ NOTLARI EŞYALARIYLA SERGİLEDİK'
Annesini çok sevdiğini söyleyen Aynur Yeşilırmak, "10 Ocak'ta pankreas teşhisi konuldu. 4 Eylül'de annemi kaybettik. Bu süreçte annemin her an yanındaydım. Kemoterapide olsun, yoğun bakımda olsun. Bir duygu birikmesi yaşamıştım. Burada yer alanlar annemin tahlilleri, kemoterapi aşamasında üşüme titreme çok yaşardı. Kullandığı şallar, sıcak su torbaları, patikleri, çorapları kendi şahsi eşyalarını paylaşmaya çalıştım. Tedavi sürecinde aldığımız notları eşyalarıyla sergiledik. Her bir yazının çok ayrı bir anlamı var bende. O anki duygularımızı, yaşadıklarımızı anlatıyor. Pankreas farkındalık ayında bir farkındalık oluşturup dikkat çekmek istedim. Ayrıca annemin el işi emeği yaptığı eşyaları da derneğe bağışlamak için satışa koyduk" dedi.
Sergiyi ziyaret edenler ise notlardan çok etkilendiklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2020-11-13 13:40:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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