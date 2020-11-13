Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - İSTANBUL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde tespit edilen bir adrese, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Masha´nın da katıldığı operasyonda, adreste yapılan aramada 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi. A.Ö., adlı şüpheli gözaltına alındı. A.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-11-13 16:49:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.