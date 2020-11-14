

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için ağaçlara maske taktı.

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlara maske taktı. Virüsten korunmak için maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Tuna, maskelerin altına da, 'Güzel bir sonbahar için ağaçlar yaprak döksün, insanlar değil', 'Maske, mesafe, hijyen', 'Herkes kendini korursa toplum korunur' yazılı notlar astı.

Kentte vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle endişe duyduğunu söyleyen Tuna, "Hayat Eve Sığar uygulamasında Tokat ilimizin her yerinin kırmızı olduğunu gördüm. Uygulamayı sürekli takip ediyorum. Bu şekilde de harekete geçmek istedim. Çevremizdekileri, ilimizdeki vatandaşlarımızı uyarmak için böyle birşey yapmak istedim. Sonbahar güzel geçsin. Sonbaharın güzel geçmesi içinde evdeki çınarları korumamız gerekiyor. İnsanlarda yaprak dökümü olmasın. Ağaçlar yaprak dökümü yaşasın. Ama bizler hüzünlü dökümler yaşamayalım. Ev ziyaretleri yapmayalım. Çünkü en çok evlerden bulaştığını görüyoruz. Eğer ki kendimizden bir şüphemiz var ise evde de maske takmalıyız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-11-14 11:43:35



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