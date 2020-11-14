AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, koronavirüse yakalandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, sosyal medyadan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif belirtilerle süreci geçirdiğini kaydeden AK Parti'li Beyazıt, "Dün yaptırmış olduğumuz covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dediDHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-11-14 17:44:19



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