Tokat Gaziosmanpa\u015fa Bulvar\u0131 24 y\u0131l sonra yeniden asfaltlanarak trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131. Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131 Karayollar\u0131 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Tokat Belediyesi i\u015fbirli\u011finde asfalt\u0131 tamamlanan Gaziosmanpa\u015fa Bulvar\u0131 yenilendi. H\u0131d\u0131rl\u0131k K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile Geyraz Mahallesi \u00e7evre yolu kav\u015fa\u011f\u0131 aras\u0131nda kalan 6 kilometrelik yolda asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 tamamland\u0131. Tokat Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp Ero\u011flu, yenilen bulvar\u0131n hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131 temennisinde bulunarak, \u201cGaziosmanpa\u015fa Bulvar\u0131m\u0131z en son Karayollar\u0131 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 1996 y\u0131l\u0131nda asfaltlanm\u0131\u015ft\u0131. Yakla\u015f\u0131k 24 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lan bulvar\u0131m\u0131z y\u0131pranm\u0131\u015f ve deforme olmu\u015ftu. Ayn\u0131 zamanda altyap\u0131ya da zarar veriyordu. Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Adil Karaismailo\u011flu\u2019nun yakla\u015f\u0131k 4 ay \u00f6nce \u015fehrimizi ziyaretleri s\u0131ras\u0131nda bulvar\u0131m\u0131z\u0131n asfalt\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 konusunda talebimizi sunduk ve bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizi ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Hamdolsun 6 kilometre uzunlu\u011fundaki bulvar\u0131m\u0131z\u0131 asfalt kaplamas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131k. Bug\u00fcn itibariyle de Gaziosmanpa\u015fa Bulvar\u0131m\u0131z\u0131n \u015ferit \u00e7izgileri \u00e7ekildi. H\u0131d\u0131rl\u0131k K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nden Geyras mevkii \u00e7evre yolu giri\u015fine kadar olan k\u0131s\u0131mda \u015fehirleraras\u0131 standartlara uygun \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k\u201d dedi. Ba\u015fkan Ero\u011flu, yakla\u015f\u0131k 5 milyon TL\u2019lik maliyetle tamamlanan \u00e7al\u0131\u015fmada eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr etti.