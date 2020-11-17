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Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama

DHA

Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama


İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde  uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Y.K.'nin uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Y.K., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 440 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-11-17 16:53:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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