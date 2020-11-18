Tokat'ta çiftçilere safran üretimi özendirilecek



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 'kırmızı altın' diye adlandırılan safranın çiftçilere tanıtılması için proje başlattı. Osmanlı döneminde Tokat'ta yetiştirilen safranın üretiminin yeniden yaygınlaştırılması için çaba gösterilecek.

Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kilosu 30 ile 70 bin TL arasında satılan ve Osmanlı döneminde Tokat'ta yetiştirilen safranın bölgede tekrar üretiminin teşviki için 500 metrekarelik alana dikim yaparak çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda ürünün Tokat çiftçisine tanıtılarak, bölgede yeniden üretiminin yapılması ve ilin ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

'BAŞARILI SONUÇLARLA ÇİFTÇİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ'

Safranın dünyanın en pahalı bitkisi olduğu söyleyen Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli Dr. Başak Özyılmaz, "Dünyada üretiminin yüzde 90'ını İran'ın karşılaması diğer ülkeleri biraz pasifize etmiş durumda. Safran yeni bir bitki değil, kültür bitkisidir. Doğada bulunan bir bitki olmamasına rağmen çok eskiye dayanan bir bitkidir. Özellikle Osmanlı tarihinde mevcut. Osmanlı döneminde de Tokat ilinde üretiminin yapıldığı ancak giderek de azaldığı kaynaklar arasındadır. Osmanlı tarihinde önemli olmasına rağmen git gide üretimi azalmış. Hatta yok olma seviyesine gelmiş. Tokat'ta da 2012 yılından itibaren yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bununla ilgilide çalışmalar devam ediyor. Bizler de katkı sağlamak için bu proje ile yola çıktık. Biz burada dikim derinliği ve dikim sıklığı ile çalışma başlattık. Özellikle bitki veriminin maksimum seviyede olabilecek şekilde araştırmalarımız başladı. Bu araştırmalar sonucunda başarılı sonuçlarla çiftçimizin karşısına çıkacağız" dedi.

'TIBBİ VE AROMATİK OLARAK KULLANILAN BİR BİTKİ'

Safranın birçok alanda kullanıldığını söyleyen Özyılmaz "Safran baharat bitkisi olarak kullanılıyor. Onun dışında safran hem tıbbi amaçlı kullanılan hem de aromatik olarak kullanılan bir bitkidir. Özellikle içindeki etken maddeler sayesinde kanserden tutun, bağışıklık sistemine kadar birçok alanda da kullanılıyor. Genellikle kimya ve eczacılık endüstrisinde kullanılan bir bitkidir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-11-18 08:38:30



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