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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Sulu Han, kültür sanat merkezine dönüşecek

İHA

Tarihi Sulu Han, kültür sanat merkezine dönüşecek

Tokat’ın tarihi mekanlarından Sulu Han'ın, çocukların kültür sanat eğitimi alacağı bir merkeze dönüştürülmesi için restorasyon çalışması başlatıldı.
Tokat’ın tarihi mekanlarından Sulu Handa Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi öncülüğünde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi bilinmeyen han, 1900 yıllarda kısa bir dönem cezaevi olarak kullanıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1957 yılında restore edilerek bir dönem öğrenci yurdu olarak kullanılan Sulu Han, 19972015 yılları arasında Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet gösterdi.

Restorasyon çalışmaları 1 yılda tamamlanacak
Restorasyon çalışmalarını Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte yerinde inceledi. Vali Balcı, tarihi hanın eğitim yuvasına dönüştürüleceğini belirterek, “Burası tamamlandığı zaman el sanatlarına, çocuklarımızın kültür sanat eğitimine kısacası Tokat’ımızın kültürüne, sanatına, eğitimine anlamlı, önemli katkısı olacak. 1 yıl içerisinde restorasyonun bitirilmesini planlıyoruz” dedi. Vali Balcı, Tokat’ta kültür sanat adına güzel işler yapıldığına dikkat çekerek, “Anadolu’nun ikinci medreselerinden Yağbasan medresesi bilim müzesi olacak. Yeni Mustafa Ağa hamamı, Gökmedrese gibi restoresi yapılan yer var. Emeği geçen OKA, Belediyemize, kültür müdürlüğümüze hepsinden önemlisi Kültür ve Turizm bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde ilimizin kültürüne, turizmine önemli katkıları olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Atıl durumda olan Han, ayağa kaldırılacak
Başkan Eroğlu ise 900 adımda 900 yıl sloganı ile karşılık bulan tarihi sulu sokağın incilerinden birisi olan Sulu Han’ın yeniden ayağa kaldırılacağını kaydetti. Sulu sokaktaki çalışmalar bittiğinde Tokat’ın turizmine tarihine, kültürüne önemli bir hizmet edecek bir bölge olacağının altını çizen Başkan Eroğlu, “İnsanlar buraya gelerek gezip gördüğünde gerçekten ben inanıyorum ki böyle hayretler içerisinde bu güzel eserleri tek tek gezip görecekler. Bizde kültürümüzü, tarihimizi daha da zenginleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
Son 18 yıldır Aşevi olarak kullanılan Han’ın eğitim yuvası olacağını belirten Başkan Eroğlu, “Burada el sanatlarının yaşatıldığı, atölyelerin olduğu bir çocuk müzesi hüviyetine bürünecek olması buraya fonksiyonel özellik katacak. Müzenin bazı bölümleri üst katlarda yer alacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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