Kore Gazisi Karataş, son yolculuğuna uğurlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Ali Karataş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat'ta yaşayan Kore Gazisi Mehmet Ali Karataş (82), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Karataş için merkeze bağlı Güzelce köyünde bugün cenaze töreni düzenlendi. Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda evinin önüne getirildi. Cenaze törenine Muharip Gaziler Dernek Başkanı Bilal Özmen, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve gazinin yakınları katıldı. Gazi Karataş, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-11-18 15:44:41
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