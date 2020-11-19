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Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi

DHA

Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Turhal ilçesinde, pazar günü yapılacak ortaöğretim düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.
Turhal Belediyesi ekipleri tarafından KPSS öncesinde toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenle geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve toplu taşıma araçları ekipler tarafından dezenfekte edildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-11-19 16:52:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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