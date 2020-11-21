25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor

DHA

25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)İSTANBUL'da 25 yıl bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Tokat'a dönen Hasan Şahingöz (45), yakılmak üzere ayrılan veya doğada kuruyan odunları toplayıp ev aksesuarları üretmeye başladı. Şahingöz'ün atık ve kuru ağaçlardan yaptığı eserler ilgi çekiyor. 
İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesindeki baba ocağına 6 yıl önce dönen evli 1 çocuk babası Hasan Şahingöz, bir süre farklı işlerde çalıştıktan sonra 3 yıl önce arkadaşının avize talebi ve 80 yıllık kuru odunların yakılmasından rahatsız olunca onlardan ev aksesuarı üretmeye başladı. Doğada gezi yapmayı seven Şahingöz, talep üzerine kurumuş odunları da toplayarak değerlendirmeye başladı. Ahşaplardan masa, avize, lambader gibi eşyalar yapan Şahingöz, özellikle pandemi sürecinde memleketine geldiği için mutlu olduğunu ve bu işin kendisine doğal terapi olduğunu belirtti.   
Memleketine gelip bu işi kurduğu için mutlu olduğunu belirten Hasan Şahingöz, "25 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra memleketim Zile'ye geldim. Burada çeşitli işler yaptıktan sonra başka ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir arkadaşım geldi ipten avize istedi. Sonra bayağı bir uğraştık bunu yapmak için. Güzel de bir ürün ortaya çıkınca ben bunu yapabilirim dedim. Araştırma yaptığımda bu bölgede bu işi yapan olmadığını gördüm. Sonra ahşap da girdi işin içine. Ahşap işin içine girince farklı bir boyuta geçmiş oldu. İstanbul'da 25 yıl kaldıktan sonra memleketime gelmek benim için çok iyi oldu. Oradaki hayatla buradaki hayatı karşılaştırdığımız zaman çok fark var arada. Yani doğaya çıktığım zaman benim için doğal terapi gibi bir şey oldu. Geldiğim için çok mutlu, sevinçliyim" dedi.
'80 YILLIK AHŞAPLAR EV AKSESUARI OLUYOR'
Bu işe ahşabın geri dönüşümü olarak başladığını belirten Şahingöz, "Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da eski yıkık ahşap 80-100 yıllık evler mevcut. Buradaki ahşapların fırınlarda ve başka yerlerde odun olarak yakıldığını gördüm. Böyle olmaması gerektiğini, aslında bunları dönüştürebileceğimizi düşündüm. O sırada arkadaşım benden ahşap avize yapmamı istedi. Sonrasında bu ürünlerden konsept ahşap ürünler çıkarmaya karar verdim. Doğada gezmeyi çok severim. Bunun arkasından doğadaki kurumuş ağaçları nasıl dönüştürebiliriz diye düşündüm. Doğadan toplayıp getirip, atölyemde işleyerek farklı dekoratif ürünler çıkartmaya karar verdim. Talep ve ilgi olunca bu işe başlamış olduk. Yurt dışından gelen gurbetçiler, Almanya ve Hollanda'dan özellikle buradan ürün alıp götürdüler. Ev dekorasyonu, balkon dekorasyonu genelde tamamlayıcı ürünler olarak yapıyoruz ahşaptan. Yemek masası, kitaplık, sehpa, ayaklı ışıklık, avize gibi ürünler yapıyoruz. Müşterinin istekleri de bizim için belirleyici oluyor. Müşterinin talebine göre de konseptini oluşturuyoruz. En çok giden ürünümüz doğadan topladığım kurumuş ağaçlardan yapılan lambader, çiçeklik sehpaları. İşimden çok memnumum" diye konuştu.
'AHŞAPLARI YAKILMAKTAN KURTARIYORUM'
Mahalle aralarında gezerken yakılmak üzere ayrılmış odunları görünce böyle bir karar verdiğini anlatan Şahingöz, "Dikkatimi çekiyor, nasıl değerlendirebilirim diye düşüyorum. Yanıp gitmesin diye düşünüyorum. Para verip aldığım oluyor. Ahşabın her türlüsünü kullanıyorum. En önemlisi kuru olması gerekiyor. Ceviz, ardıç, dut, kayın hepsini kullanıyorum. Özellikle pandemi süreci yaşandıktan sonra memnuniyetim daha da arttı. İstanbul'dan geldiğim için burada kendi memleketimde daha iyi şartlarda daha iyi imkanlar da bu işi yaptığım için çok memnunum. Son zamanlarda insanlar büyük şehirlerden daha çok kırsala, Anadolu'ya gelme çabasındalar. Ben bunu daha önce yaptığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde özellikle internetten satışlarımızda artış var. Türkiye'nin üçte birine kargo göndermişimdir. Sadece 3 ayda ortalama 250 adet lambader satışı yaptım. Herkese de memleketine gelip bu tarz işlerle uğraşmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2020-11-21 08:45:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğal afetlerde zarar gören çiftçiye destek
YEREL HABERLER Doğal afetlerde zarar gören çiftçiye destek
Tokat Belediyesinden esnaflara kira indirimi
YEREL HABERLER Tokat Belediyesinden esnaflara kira indirimi
Asırlık eski eşya pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Asırlık eski eşya pazarına yoğun ilgi
Bahçeye ektiği su kabağı, elektrik tellerine sarılıp ürün verdi
YEREL HABERLER Bahçeye ektiği su kabağı, elektrik tellerine sarılıp ...
1 Aralık'a günler kala yoğunluk başladı
YEREL HABERLER 1 Aralık'a günler kala yoğunluk başladı
Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte ...
Tokat-Sivas kara yolunda patlatma
YEREL HABERLER Tokat-Sivas kara yolunda patlatma
Tokat'ta minarelerden 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Tokat'ta minarelerden 'koronavirüs' uyarısı
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
YEREL HABERLER Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
Bu lezzet başka yerde yok, sadece sabahları bulunuyor
YEREL HABERLER Bu lezzet başka yerde yok, sadece sabahları bulunuyor
Tokat’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Tokat’a mevsimin ilk karı yağdı
İşitme engelli Yalçın, yazdığı 6 kitapla örnek oldu
YEREL HABERLER İşitme engelli Yalçın, yazdığı 6 kitapla örnek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X