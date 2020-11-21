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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

650 yıllık sanatın son temsilcileri

İHA

650 yıllık sanatın son temsilcileri

Anadolu’da Yazmacılığın merkezi konumunda olan Tokat'ta 650 yıllık sanat yaşatılmaya çalışılıyor.
Tokat’ta, kadim Yazmacılık sanatı ustaların elinde gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kent merkezinde Yazmacılar iş hanının yanı sıra irili ufaklı birçok atölyede tahta baskı tekniği ile Yazmacılık yapılıyor. Serigrafi baskısına karşı ayakta durmaya çalışan ustalar, sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorlar. Pamuklu kumaş üzerine tahta baskı tekniği ile yapılan yazmalar ise renkleri ile dikkat çekiyor.

Kalıplar ıhlamur ağacından yapılıyor
Yazma Ustası Hülya Üner, ıhlamur ağacından özenle yapılan kalıplarla Yazmacılığın yapıldığını söyledi. Halk Eğitim Merkezi'nde öğrendiği mesleğini gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını belirten Üner, “Halk eğitim merkezi aracılığı ile öğrenci yetiştiriyoruz. Gençlere birer meslek öğretiyoruz. Mesleklerinin yanı sıra birer altın bilezik daha taksınlar diye uğraşıyoruz” dedi.
Yazmacılıkta kullanılan tahta kalıbın günler süren çalışmaların ardından ortaya çıkarıldığına dikkat çeken Üner, “O nedenle tahta kalıplar bizler için çok kıymetli. Şuanda teknolojik makinelerle yapılıyor. Ama el kalıbının yerini asla tutmaz. Onu bir sene kullanırsınız, diğerini bir asır kullanırsınız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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