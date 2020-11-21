650 yıllık sanatın son temsilcileri

Anadolu’da Yazmacılığın merkezi konumunda olan Tokat'ta 650 yıllık sanat yaşatılmaya çalışılıyor.

Tokat’ta, kadim Yazmacılık sanatı ustaların elinde gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kent merkezinde Yazmacılar iş hanının yanı sıra irili ufaklı birçok atölyede tahta baskı tekniği ile Yazmacılık yapılıyor. Serigrafi baskısına karşı ayakta durmaya çalışan ustalar, sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorlar. Pamuklu kumaş üzerine tahta baskı tekniği ile yapılan yazmalar ise renkleri ile dikkat çekiyor.



Kalıplar ıhlamur ağacından yapılıyor

Yazma Ustası Hülya Üner, ıhlamur ağacından özenle yapılan kalıplarla Yazmacılığın yapıldığını söyledi. Halk Eğitim Merkezi'nde öğrendiği mesleğini gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını belirten Üner, “Halk eğitim merkezi aracılığı ile öğrenci yetiştiriyoruz. Gençlere birer meslek öğretiyoruz. Mesleklerinin yanı sıra birer altın bilezik daha taksınlar diye uğraşıyoruz” dedi.

Yazmacılıkta kullanılan tahta kalıbın günler süren çalışmaların ardından ortaya çıkarıldığına dikkat çeken Üner, “O nedenle tahta kalıplar bizler için çok kıymetli. Şuanda teknolojik makinelerle yapılıyor. Ama el kalıbının yerini asla tutmaz. Onu bir sene kullanırsınız, diğerini bir asır kullanırsınız" diye konuştu.

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