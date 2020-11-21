Öğretmenler en özel günlerinde unutulmayacaklar

Tokat’ta öğretmenler gününe özel olarak hazırlanan 10 bin kitabın öğretmenlere ulaştırılması için hummalı çalışma başlatıldı.

Tokat Valiliği tarafından yürütülen “Kitap Tokat” projesi kapsamında öğretmenler gününe özel çalışma yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın talimatları ile 10 binin üzerinde kitabın öğretmenlere ulaştırılması için hummalı çalışma yürütülüyor. Tek tek paketlenerek etiketlenen kitaplar kolilenerek okullara ulaştırılıyor. Okul idarecileri tarafından ise kitaplar öğretmenlere takdim edilecek.

Proje Koordinatörü Ali Bal, Tokat Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kitap Tokat” projesi kapsamında tüm öğretmenlere kitap hediye edileceğini söyledi. Bu anlamda kitapların öğretmenlere ulaştırılması için yoğun bir hazırlık içerinde olduklarını belirten Bal, “Her bir öğretmenimizin ismine özel kitaplar hazırlanarak paketleniyor. Kitapları içerisine de valimizin mesajını yer alıyor. 24 Kasım’da kitaplar öğretmenlerimize ulaştırılmış olacak” dedi.

Kitap Tokat projesi gönüllüsü Mustafa Uçurum, kitapların öğretmenlere ulaştırılması için yoğun mesai harcandığını belirterek, “Amcamız öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi değerli yazarların kitapları ile buluşturmak. Valimiz Ozan Balcı’nın dediği gibi Tokat’ı kitabın başkenti yapacağız. Bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Attığımız her adım kitap için okumak için geleceğe yatırım için bir değer olarak ortaya konuluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.