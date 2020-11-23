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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavisi için 2,5 milyon dolara ihtiyacı var

İHA

Tedavisi için 2,5 milyon dolara ihtiyacı var

Tokat’ta, SMA Tip 2 hastası 19 aylık Kumsal Sadıç’ın tedavisi için 4 ay içinde 2,5 milyon dolar temin edilmesi gerekiyor.
Tokat’ın Zile ilçesinde Ali ve Derya Sadıç çiftinin 3. çocuğu olan Kumsal’ın 8 aylıkken solunum sıkıntısı ve hareketlerindeki yavaşlık fark edildi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Kumsal’a, yapılan testler sonucu SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Diğer 2 çocuğu sağlıklı olan ev hanımı Sadıç, kızının sağlığına kavuşabilmesi için sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı. ABD’de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi 2,5 milyon dolara ihtiyacı olan aile hayırseverlerden destek bekliyor. Türkiye’de bulunmayan ve dünyanın en pahalı ilacının Kumsal bebeğin, 2 yaşını doldurmadan temin edilmesi gerekiyor.

Tedavi için 4 ayı kaldı
Anne Sadıç, kızının ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ettiğini belirterek, “Kızım 56 aylıkken hareketlerini kaybetmeye başladı. 8. ayında SMA teşhisi konuldu. Şu anda 19. ayına girdi, 3. dozunu aldı. Bu tedavisi kızıma olmayan hareketlerini daha fazla kaybetmemesini sağlıyor. Bir tedavi daha var yüzde 95 iyileştirme oranı sağlıyor. Ama 2,5 milyon dolar para tutuyor. Kumsal’ın 2 yaşını doldurmadan bu tedaviyi alması lazım. Ben herkese sesleniyorum. Türk milletinin aşamayacağı hiçbir yük yoktur. Ben kızımın tedavisinin yapılabilmesi için yardım eli bekliyorum. Kumsal’ı yaşatalım, Kumsallar ölmesin. Bu tedaviye alamaz isek kızımı kaybedebilirim. Ben herkesten yardım bekliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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