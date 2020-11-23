Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti

Tokat'ta bir program dönüşü kaza yapan tırı fark eden Vali Ozan Balcı, makam aracından inerek araç sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak teselli etti.
Edinilen bilgiye göre; Antalya’dan Samsun’a mandalina taşıyan Mustafa K. idaresindeki tır TokatSivas karayolu kızıliniş mevkiinde şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan tırda bulunan mandalinalar araziye saçıldı. Maddi hasarla atlatılan kazayı bir program dönüşü fark eden Tokat Valisi Ozan Balcı, makam aracından inerek tır sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Balcı, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda daha hassasiyet göstermeleri uyarısında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.