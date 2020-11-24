Belgesiz avlanan avcıya ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ta, belgesi olmadan avlanan 1 kişiye bin 411 lira cezai işlem uygulandı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Çamlıbel devlet avlağı içerisinde bulunan Killik köyü mevkiinde denetim yaptı. Yapılan av koruma ve kontrollerde 16 kişi denetlendi. Uygunsuz av yaptığı tespit edilen 1 kişiye (avcılık belgesi olmadan avlanmak) işlem yapıldı. Belgesiz avlanan şahsa bin 411 lira idari para cezası uygulanırken, şarjörlü av tüfeği muhafaza altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.