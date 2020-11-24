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Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin gününü evinin önünde kutladılar

DHA

Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin gününü evinin önünde kutladılar


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta İMKB Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıftan 4 öğrenci, koronavirüs tedavisi gören müzik öğretmenleri Barış Başçıoğlu'nun (42) Öğretmenler Günü'nü, evinin önünde 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' dövizi açarak kutladı.
Tokat IMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri 9 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan müzik öğretmeni Barış Başçıoğlu'na moral ve destek verebilmek için sürpriz bir kutlama organize etti. Öğrenciler, evli ve 1 çocuk babası öğretmenlerinin Karşıyaka Mahallesi Gümüş Vadi Sitesi'ndeki evine geldi. Apartmanın en üst katında oturan öğretmenlerini telefonla arayan öğrenciler, site bahçesine bakmalarını istedi. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan öğrenciler, ellerinde, 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' yazılı dövizlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bu kutlama karşısında duygulanan öğretmen Barış Başçıoğlu, kendisi için yapılan sürpriz kutlama ile ilgili hissettiklerini DHA'ya telefonda anlattı.
'NE KADAR DA DİKKAT ETSEK DE MAALESEF BİZİ BULDU'
Öğrencilerinin sürprizinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Barış Başçıoğlu, "Annem pozitif olmuştu, o bize gelmişti 15 dakikalığına. O 15 dakika sürecinde maalesef kapmışız. Pozitif olduk biz de. Ne kadar da dikkat etsek de maalesef bizi buldu. Tabi biz şu an ev içinde bile olsa, işte çocuğumuz var ona bulaşmasın diye evin içerisinde bile maske ile dolaşıyoruz. Herkese dikkatli olmasını, maskeye, mesafeye dikkat etmelerini tembihliyoruz buradan. Tüm öğretmen arkadaşlarımın da gününü kutluyorum. Öğrencilerime çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok tatlılar. İnanamadık, şok olduk birden onları görünce. Çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir ziyaret oldu. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyoruz herkese" dedi. 
Öğrencilerden Sevda Güneş ise, "Her yıl kutladığımız Öğretmenler Günü'nü bu yıl biraz farklı kutladık. Zor oldu ama öğretmenimizin biraz yüzü gülsün, zor günlerinde moral olsun diye bu şekilde bir organizasyon yaptık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-11-24 11:47:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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