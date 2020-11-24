Şehit öğretmenleri unutmadılar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde şehit öğretmenlerin anısına çınar fidanı dikildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, dekan yardımcıları, akademisyenler ve idari personel katıldı. Programda konuşma yapan Dekan Yürüdür, öğretmenlerin bu toprakların işgalden kurtuluşuna kanlarını, terlerini dökerek katkı sağladığını belirterek, “Ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda olduğu gibi öğretmenler bu ülke için terlerini ve kanlarını akıtmaya devam ediyorlar. Görevlerini yaparken şehit oluyorlar, kazalarda, depremlerde can veriyorlar. Sınıf arkadaşım Sezgin Keçeci’nin canına kıyıldı. Tıpkı Aybüke gibi, Necmettin ve onlarca öğretmen kardeşimiz gibi. Mezunumuz öğretmenler Onur Ateş’i Van Depreminde, Yunus Emre Erdoğan’ı trafik kazasında kaybettik. TOGÜ Eğitim Fakültesi olarak 24 Kasım öğretmenler Gününde bu toprakları kanları ve terleriyle vatan yapan öğretmenlerimizin anısını yaşatmak adına ağaç dikelim istedik. Bu ağaç bir çınar olsun ki Türkiye Cumhuriyeti gibi payidar kalsın. Onu vatan yapanları asla unutturmasın. Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi, hassaten şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Huzur içinde uyusunlar. Taşıdıkları bayrak yere düşmedi. Öğretmenlerimiz emanetlerini ilelebet muhafaza edecektir” dedi. Konuşmaların ardından çınar fidanı dikimi gerçekleştirildi.

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