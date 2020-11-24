Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Niksar ilçesinde koronavirüse yakalanan emekli öğretmen Mehtap Bedenbaşı (64), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

İlçede 25 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 6 yıl önce emekli olan bir çocuk annesi Mehtap Bedenbaşı geçen hafta koronavirüse yakalandı. 4 gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bedenbaşı Niksar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ve yakınları katıldı. Bedenbaşı Melikgazi Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2020-11-24 18:32:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.