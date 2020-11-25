Bir bacağı kesildi, öğrencilerin sevgisi ile hayata tutundu

Tokat’ta otomobilin çarpması sonucu bir bacağı kesilen köpek, öğrencilerin sevgisi ile yeniden hayata tutundu.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunda 'Hayvanları Koruyoruz Projesi' kapsamında Tokat Belediyesi barınağından alınan Golden Retrieve cinsi köpek sahiplenildi. Anaokulunun maskotu olan köpeğe ‘Boncuk” ismi verildi. Çocukların sevimli arkadaşı olan Boncuk, talihsiz bir kaza geçirdi. Akşam saatlerde barınağından kaçarak yola çıkan köpeğe otomobil çarptı. Polis uygulama noktasının karşısında meydana gelen kazada yaralanan hayvana ekipler müdahale etti. Veteriner hekime götürülen köpeğin sol ön bacağı kesildi. Yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen kaza sonrasında hayata tutunan köpeğe protez bacak yaptırılması için çalışma başlatıldı.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, öğrencilerin köpeği çok sevildiklerini, beraber koşup oynayıp, doğa yürüyüşü yaptıklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında belediye barınağından köpek sahiplendiklerini ifade eden Kalpakçı, “Okulumuzda öğrencilerin hayvan sevgisi, onun sorumluluklarını alma, sahip çıkma bilincini aşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz de boncukla birlikte olmaktan çok mutlu. Onun bir değil birçok dostu var” dedi.



Öğrencilerin sevgisi ile hayata tutundu

Boncuk okula geldikten kısa bir süre sonra talihsiz bir kaza geçirdiğini belirten Kalpakçı, “Kazayla birlikte hepimiz çok üzüldük. Bir bacağını kaybetti. Protez bacak takılması için araştırma yapıyoruz. Bunu başarabilirsek yeniden bacağına kavuşacak” diye konuştu.

Kalpakçı, boncuğun zor bir süreci atlattığını belirterek, “Kaza sonrası çocuklarda bizlerde çok üzüldük. Bu süreci atlatabilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. En önemlisi sevgimizi verdik. Çocuklar da, bizler de, onu çok seviyoruz. Bacağını kaybetmiş olabilir ama onu seven minik dostları var” ifadelerini kullandı.

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