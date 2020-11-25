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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa harikası göl tabiat parkına dönüştürülüyor

İHA

Doğa harikası göl tabiat parkına dönüştürülüyor

Tokat’ın Reşadiye İlçesinde bulunan doğa harikası Zinav gölü, tabiat parkı olarak turizme kazandırılacak.
Reşadiye İlçesine bağlı Yolüstü köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölünün tabiat parkına dönüştürülmesi için başlatılan proje devam ediyor. Reşadiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından finanse edilen proje kapsamında ziyaretçilere yönelik sosyal donatı alanları oluşturuluyor. Kır lokantası, yürüyüş yolları ile peyzaj uygulamalarını içeren rekreasyon projesinde önemli mesafe kat edildi. Tokat Valisi Ozan Balcı, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Balcı, Zinav sadece gölüyle değil, kanyonuyla da doğa harikası olduğuna dikkat çekerek, “Devletimizin imkanlarıyla devam eden yatırımımız tamamlanınca burası daha da güzel bir yer olacak” dedi.
Başkan Yılmaz ise yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sayın valimizle ilçemize yapılan yatırımları yerinde inceledik. Zınav gölü mesire alanı projesi ilçemize ayrı bir değer katacak. Ayrıca ilçemize yapılacak olan kütüphane, fizik tedavi merkezi, sıcak su sondajı şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Vali Balcı, ayrıca il özel idaresi kaynakları ile yapımı devam eden Reşadiye HasanşeyhBaydarlıDemircili ile GüvendikBaydarlı grup yolu asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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