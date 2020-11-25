Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu

İbrahim UĞUR/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Zile ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi. R.T. ise gözaltına alındı.
Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Cumartesi günü R.T.´nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1´er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile İbrahim UĞUR
2020-11-25 15:14:50
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