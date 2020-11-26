Hibe destekle hayata tutundu

Tokat’ta ilik nakli olduktan sonra protez takılan İbrahim Çetin, İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile 34 koyun 1 koç alarak hayata tutundu.

Tokat merkeze bağlı Madas köyünde yaşayan İbrahim Çetin (35) vatani görevini yaparken rahatsızlandı. GATA’da uzun bir süre aplastik anemi hastalığı nedeni ile tedavi gören Çetin’e ilik nakli yapıldı. Devam eden tedavi sürecinde kalça kemiklerinden rahatsızlanan Çetin’e protez takıldı. Zorlu bir tedavi sürecinin atlatarak köydeki hayatın dönen Çetin, İŞKUR tarafından verilen 'engelli ve eski hükümlü iş yeri açma' hibe kredisine başvurdu. Kısa sürede onaylanan hibe destekle 34 koyun ile 1 koç alan çiftçi adeta hayata yeniden tutundu. Yaklaşık 1 yılda hayvan sayısını ikiye katlayan Çetin, kendi işini kurmanın sevincini yaşıyor.



Köyde iş imkanı sağlandı

Hibe destekle yeniden hayata bağlandığını ifade eden Çetin, “Devletimizden rabbim razı olsun. Koyunlarımızı aldık, sürümüzü çoğaltıyoruz. Köyde bir iş imkanım oldu. Hastalanmadan öncede hayvancılıkla uğraşıyordum. Daha sonra bu projeyi duydum ve devletimiz bu imkanı sağladı. Bizde bu işi büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 10 engelli projesine 402 bin 800 lira, 6 hükümlü projesine 235 bin 855 lira olmak üzere toplam 638 bin 655 lira hibe desteği sağlandığı bildirildi. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği 18 Aralık 2020 tarihine kadar verileceği kaydedildi.

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