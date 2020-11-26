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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik durdu, koyun sürücü geçti

İHA

Trafik durdu, koyun sürücü geçti

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında yo trafiğe kapatıldı.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü yaylasında yazı geçiren koyun sürüsü kış mevsimi ile birlikte dönüş yoluna geçti. Sivas’tan Tokat’a 8 günde gelen sürü Behzat Bulvarından ana caddeye çıktı. Gaziosmanpaşa Bulvarında önlem alan trafik ekipleri yolu araç trafiğine kapattı. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Cumhuriyet Meydanındaki kavşaktan geçirilen koyunlar Erenler Mahallesinde geceyi geçirecekleri ağıllara götürüldü.
Hayvancılıkla uğraşan Cengiz Avcı (44) koyun sürüsünün yolun karşısına geçebileceği başka yol olmadığı için caddeyi kullanmak durumda kaldıklarını söyledi. Dağların beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kışı geçirecekleri ahırlara sürüyü götürdüklerini belirten Avcı, “Yaklaşık 23 yıldır bu bölgeden geçiyoruz. İlk defa yoldan koyun sürüsü geçtiğini görenler şaşırıyor. Sivas’tan Tokat’a 8 günde ancak gelebildik. Buradan da Dereyaka köyüne gideceğiz. Geceyi kent merkezinde konaklayacağız. Bir günlük yolumuz kaldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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