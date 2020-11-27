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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta 76 yeni okul yapılacak

İHA

Tokat il merkezi ve ilçelerinde 76 yeni okulun yapımı ve 72 okulda güçlendirme için çalışma başlatıldı.

Tokat’ta 76 yeni okul yapılacak

Tokat il merkezi ve ilçelerinde 76 yeni okulun yapımı ve 72 okulda güçlendirme için çalışma başlatıldı.
Tokat’ın en eski okullarından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda iş makinesi ile yıkım çalışması yapıldı. Yıkım çalışmalarında eski öğretmen evinden okula çevrilen bina da yıkıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılarak 24 derslikli yeni bir okul yapılması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devam eden yıkım ve güçlendirme çalışmalarını Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte yerinde inceledi. Okullarda il genelinde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Vali Balcı, “Yeni okul yapımı, depreme karşı güçlendirme çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmekte. İnşallah 2 yıl gibi kısa bir sürede 76 okulumuzu il merkezi başta olmak üzere ilçelerimiz ve köylerimizde yeniden yapacağız. 72 okulda ise güçlendirme çalışması yapılacak” dedi.
Vali Balcı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması adına çalışmaların planlı bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, “Okulların hepsini aynı anda yıkıp yeniden yapmıyoruz ya da aynı anda güçlendirmiyoruz. Eğitim ve öğretimin aksamaması için kısım kısım bir plan program dahlinde yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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