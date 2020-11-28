500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyona alınan 500 yıllık Küçük Minare Camisi'nin sıvaları kazınınca duvarlarda Roma dönemine ait taşlara rastlandı. Kazı sonrası çok şaşırdıklarını belirten Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, taşların dizilişi ve mimarisi ile caminin ilginç bir örnek olduğunu söyledi.

Zile ilçesindeki 500 yıllık Küçük Minare Camisi bir süre önce restorasyona alındı. Restorasyon çalışmalarında daha önce yapılan sıvalar kazındı. Sıvanın altından çıkan örme duvarlarda Roma dönemine ait bazı taşlar ile kilise taşlarının da kullanıldığı görüldü. Ortaya çıkan manzara hem uzmanları hem de vatandaşları şaşırttı.

'TAŞLARIN ÜZERİNDE DEVŞİRME TAŞLAR'

Caminin yaklaşık 500 yıllık olduğunu belirten Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Çok enteresan bir şey oldu. Vakıflar Müdürlüğü restorasyon çalışması için ihaleye verdi. Daha önce bu caminin tamamı sıva ile kaplıydı. Sıvayı dökünce altından muhteşem bir taş dizilimi ve geleneksel kamu mimarisine uygun enteresan bir cami ortaya çıktı. O kadar zarif, o kadar devşirme taşlarla yapmışlar ki sonraki dönemde hangi akla hizmet bunu sıva ile kapatmışlar anlamış değilim. Baktığımız zaman taşların üzerinde devşirme taşlar var. Yani kiliseden gelen taşlar var. Roma döneminde amfi tiyatrodan gelen taşlar var. Geleneksel bütün mimari özelliklerini taşıyor" dedi.

'GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Eserin bir mahalle camisi olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Küçük bir cami ama çok zarif bir şekilde yapılmış. Bir bakıyorsunuz küçük bir mahallenin ortasına kocaman 3 minareli cami yapıyorlar. Osmanlı döneminde yapılan bu tip mahalle camileri hem sanatsal açıdan çok güzel hem de bölgeyi, mahalleyi temsil eden mimari özellikler var. Bu sıva kazınınca biz şaşırdık. Böyle bir sanat eseri, böyle bir işçilik çıkacağını düşünmemiştik. Sonra kurula başvuru yaptık. Vakıflar Bölge Müdürlüğü duvarların üstünü sıvamayacak. Tezlerini yapacaklar. Mescide uygun bir minare yapılacak. Bu tarz restorasyonların daha özenli uzmanlar tarafından yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu eserler maalesef tahrip ediliyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2020-11-28 08:12:45



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